В Марокко опрокинулся фургон, погибли 24 человека
В воскресенье, 6 августа, в горном городе Демнат североафриканской страны Марокко перевернулся фургон, в результате чего погибли 24 человека
Об этом пишет Xinhua.
Отмечается, что фургон направлялся на еженедельный сельский рынок города.
Королевская жандармерия под наблюдением компетентных органов начала расследование по установлению причины аварии.
Издание напомнило, что согласно официальным данным, в 2022 году в Марокко в ДТП погибли более 3200 человек.
- В среду, 2 августа, в Уганде на озере Виктория перевернулась лодка с пассажирами. На борту находились 34 человека, из них 20 погибли в результате аварии.
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