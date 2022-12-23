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В Марокко масштабный пожар на газовом хранилище: взорвались пять автоцистерн

23 декабря, 2022 пятница
00:08
Мир

В марокканском городе Мухаммадия вспыхнуло газовое хранилище, из-за пожара на предприятии произошли несколько взрывов

Об этом сообщает агентство Hespress.

По данным источников агентства, пожар произошел после утечки газа. После взрывов площадь возгорания увеличилась вдвое, хотя ее точные размеры не приводятся. Огонь удалось локализовать.

Уточняется, что вспыхнули пять из семи находившихся на месте автоцистерн, каждая объемом по 8 тонн.

Прокуратура и местные правоохранительные органы приступили к расследованию. Информации о причинах возгорания и пострадавших пока нет.

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