Об этом сообщает в телеграмме Мариупольский городской совет.

Известно, что фейковый суд "ДНР" приговорил председателя одного из приазовских поселков к 10 годам тюрьмы. По меньшей мере, одного госслужащего расстреляли.



Кроме того, в тюрьме в Оленовке содержатся десятки украинских волонтеров, которые в марте-апреле помогали эвакуировать жителей Мариуполя, а также пытались доставлять еду и воду в заблокированный российскими оккупантами город.



Известно, что россияне пытают судью. Что касается нее, то РФ планирует огласить приговор женщине.

2 июня городской голова Мариуполя Вадим Бойченко сообщил , что ситуация в городе очень сложная, оккупанты в сотрудничестве с коллаборантами привлекают людей в город, потому что боятся возвращения ВСУ, а затем захватчики собираются прикрываться местным населением как живым щитом во время наступления украинских войск.

11 мая Мариупольский горсовет сообщил , что в Мариуполе более 10 тыс. человек могут умереть до конца года из-за болезней и невыносимых условий жизни.

Также городской голова Мариуполя Вадим Бойченко заявил , что тысячи жителей Мариуполя могут умереть из-за вспышек инфекций в городе.

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко информировал , что оккупанты шантажируют мариупольцев: если горожане не будут разбирать завалы, то захватчики прекратят поставки питьевой воды в город.

Напомним, оккупанты за неделю вывезли в фильтрационный лагерь почти 3 тыс. мариупольцев, из них 300 - дети.

Председатель Мариупольского районного совета Степан Масхма сообщил , что оккупанты массово грабят город, кроме того, не позволяют эвакуироваться гражданским.

Петр Андрющенко заявил, что российские кафиры начали с фильтрационных лагерей на оккупированных территориях Украины вывозить людей в РФ. Всего 29 мая в лагеря уже вывезли 235 мариупольцев, в том числе 28 детей.

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