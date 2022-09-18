В Мариупольском районе россияне начали скрытую "мобилизацию", - Андрющенко
В Мангуше возле Мариуполя 17 сентября россияне начали скрыто "мобилизовывать" мужчин
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграме.
"В Мариупольском районе началась принудительная "мобилизация". Первый "отлов" мужчин произошел вчера в Мангуше. Абсолютно в сроки, которые мы сообщали раньше", - отметил он.
По словам Петра Андрющенко, в следующий раз "мобилизацию" будут проводить в Мариуполе в начале октября.
- По состоянию на 15 сентября, по информации разведки, в оккупированной Горловке Донецкой области не осталось мужчин, ведь россияне отправили их воевать. оккупанты не могут набрать достаточное количество мужчин под "мобилизацию".
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