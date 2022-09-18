Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграме.

"В Мариупольском районе началась принудительная "мобилизация". Первый "отлов" мужчин произошел вчера в Мангуше. Абсолютно в сроки, которые мы сообщали раньше", - отметил он.

По словам Петра Андрющенко, в следующий раз "мобилизацию" будут проводить в Мариуполе в начале октября.

По состоянию на 15 сентября, по информации разведки, в оккупированной Горловке Донецкой области не осталось мужчин, ведь россияне отправили их воевать. оккупанты не могут набрать достаточное количество мужчин под "мобилизацию".

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