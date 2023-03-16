В Мариупольском районе раздались взрывы, уничтожен склад оккупантов
В четверг, 16 марта, в селе Малоянисоль Мариупольского района раздалось несколько взрывов, произошел пожар, был уничтожен склад оккупантов
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Он отметил, что из-за пожара сдетонировали боеприпасы. Андрющенко также сообщил, что до этого в Мариуполе была слышна работа ПВО и "градов".
"Пожар и детонация. Минус склад оккупантов, который они так упорно формировали последние недели.
До этого в Мариуполе и районе была слышна работа ПВО и звуки, похожие на работу "градов" (скорее всего - это отклик детонации). После взрывов снова подняли вертолеты в сторону попадания", - говорится в сообщении.
- 13 марта во временно оккупированном Мариуполе раздались взрывы.
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