В Мариупольском районе раздались взрывы, уничтожен склад оккупантов

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он отметил, что из-за пожара сдетонировали боеприпасы. Андрющенко также сообщил, что до этого в Мариуполе была слышна работа ПВО и "градов".

"Пожар и детонация. Минус склад оккупантов, который они так упорно формировали последние недели.

До этого в Мариуполе и районе была слышна работа ПВО и звуки, похожие на работу "градов" (скорее всего - это отклик детонации). После взрывов снова подняли вертолеты в сторону попадания", - говорится в сообщении.