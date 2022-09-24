В Мариупольском районе прогремели два взрыва, а в самом городе сработала ПВО
В районе Юрьевки и Урзуфа возле Мариуполя вечером 24 сентября прогремели два громких взрыва, а в самом городе сработала ПВО
Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграме.
"Мариуполь. 17:08 и 17:18 - два громких взрыва в Мариупольском районе в районе Юрьевка/Урзуф. 19:02 Мариуполь. Сработала ПВО (стоит прямо в городе). Хорошие предвестники возвращения домой. В Украину", - отметил он.
- 5 сентября в Мариуполе раздался громкий взрыв. Движение сопротивления Мариуполя подтвердило ликвидацию минимум одного оккупанта.
- 23 сентября в школе Мариуполя взорвался снаряд, в результате чего начался пожар и пострадали дети.
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