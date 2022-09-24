Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграме.

"Мариуполь. 17:08 и 17:18 - два громких взрыва в Мариупольском районе в районе Юрьевка/Урзуф. 19:02 Мариуполь. Сработала ПВО (стоит прямо в городе). Хорошие предвестники возвращения домой. В Украину", - отметил он.

5 сентября в Мариуполе раздался громкий взрыв. Движение сопротивления Мариуполя подтвердило ликвидацию минимум одного оккупанта.

23 сентября в школе Мариуполя взорвался снаряд, в результате чего начался пожар и пострадали дети.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb