Об этом сообщил в телеграмме Петр Андрющенко, советник городского головы Мариуполя.

"Деревня Никольское. Сегодня. Мариупольская группа сопротивления поздравила украинцев и напомнила оккупантам, что Мариуполь и Мариупольский район - это Украина! Слава Украине!", - написал Андрющенко.

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