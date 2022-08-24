В Мариупольском районе партизаны подняли флаг Украины
Украинские партизаны продолжают борьбу на оккупированных территориях, на этот раз они вывесили флаг Украины в Мариупольском районе
Об этом сообщил в телеграмме Петр Андрющенко, советник городского головы Мариуполя.
"Деревня Никольское. Сегодня. Мариупольская группа сопротивления поздравила украинцев и напомнила оккупантам, что Мариуполь и Мариупольский район - это Украина! Слава Украине!", - написал Андрющенко.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.45
Покупка 39.45Продажа 40.34
-
EUR
Покупка 39.38Продажа 40.45
- Актуальное
- Важное