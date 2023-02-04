В Мариупольском районе около 30 тысяч военных РФ. Готовят наступление, - Андрющенко
Россия стягивает войска в Мариуполь и окрестности – их численность перевалила за 30 тысяч, что может означать подготовку наступления
Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По его словам, за последнюю неделю военный корпус кафиров в регионе увеличился на 10-15 тысяч – в основном их квартируют в селах возле города. В то же время, в одно из приморских сел вошло подразделение "кадыровцев", насчитывающее 2-3 тысячи военных.
"Возможно, это формирование "загрядотряда" для потенциального наступления, потому что крупных акций "росгвардии" по нашей информации не планируется ни в Мариуполе, ни в районе", - написал Андрющенко.
Кроме этого, в поселках Мариупольского района усилились "зачистки", а сами оккупанты рассказывают местным о том, что приоритет направления атаки - Угледар и Запорожье. Отмечается также, что перемещение техники производится ночью и с попыткой обойти Мариуполь.
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