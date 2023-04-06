В Мариупольском районе оккупанты набирают подростков в "добровольческую дружину" и учат воевать, - советник мэра
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что оккупанты набирают подростков призывного возраста в так называемую добровольческую дружину, где учат их воевать
Об этом он написал в телеграме.
Россияне обучают подростков тактике ведения боев, а официальная мобилизация в районе не объявлена.
"Никакой мобилизации в Мариупольском районе. Официально. Просто набор "добровольческой дружины" из подростков призывного возраста и обучение тактике ведения боев. Никакой мобилизации и дальнейшего фронта. Правда, это не точно", - говорится в сообщении.
- Недавно российские войска изменили основное движение вокруг оккупированного Мариуполя, 3 апреля они массово перевозили грузовики с БК и тралы с техникой.
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