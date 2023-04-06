Об этом он написал в телеграме.

Россияне обучают подростков тактике ведения боев, а официальная мобилизация в районе не объявлена.

"Никакой мобилизации в Мариупольском районе. Официально. Просто набор "добровольческой дружины" из подростков призывного возраста и обучение тактике ведения боев. Никакой мобилизации и дальнейшего фронта. Правда, это не точно", - говорится в сообщении.