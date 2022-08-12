В Мариупольском районе ночью доносилась стрельба: в горсовете напоминают о "разборках" между оккупантами
В Старом Крыму вблизи Мариуполя в ночь на 12 августа была стрельба. В горсовете напоминают о "внутренних разборках" между оккупантами из-за коррупции
Об этом сообщил Мариупольский горсовет в телеграмме .
"Жители Старого Крыма сегодня ночью слышали громкую стрельбу. Ее причины неизвестны. Напомним, что уже была информация, что в Мариуполе начались "внутренние разборки" из-за коррупции", - отметили в ведомстве.
Причина ссор заключается в хищении коллаборантами денег на гуммопомощь и зарплаты местным жителям.
- 11 августа Мариупольский городской совет сообщил, что в городе начались "внутренние разборки" из-за коррупции, поскольку коллаборанты делят между собой деньги россиян, поступающих в город.
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