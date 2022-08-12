Об этом сообщил Мариупольский горсовет в телеграмме .

"Жители Старого Крыма сегодня ночью слышали громкую стрельбу. Ее причины неизвестны. Напомним, что уже была информация, что в Мариуполе начались "внутренние разборки" из-за коррупции", - отметили в ведомстве.

Причина ссор заключается в хищении коллаборантами денег на гуммопомощь и зарплаты местным жителям.