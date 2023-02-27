В Мариупольский район привезли новых мобилизованных, — Андрющенко

Об этом он написал в телеграмме .

По словам Андрющенко, грузовики следуют из России через Мариуполь в направлении Мангуша и Бердянска.

"В район побережья Мариупольского района (с.Ялта и с.Урзуф) вновь завезены российские мобилизованные. Возобновили тренировки на полигоне в районе села Бабах-Тарама. Через Мариуполь, в направлении Мангуша и Бердянска, не менее 10 грузовиков с пока живой силой из России/ ТОТ Новоазовска", - говорится в сообщении.

Андрющенко также отметил, что движение военной техники вновь изменило направление, теперь основной является трасса Запорожье-Пологи-Мариуполь.

В районе села Никольское произошло изменение движения в сторону Волновахи и Угледара.

"За воскресенье зафиксировано перемещение системы ПВО С300/С400, САУ и не менее 16 танков на тягачах", – пишет советник.