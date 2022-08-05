Об этом сообщил Мариупольский горсовет в телеграмме .

"В мариупольских больницах умирает каждый четвертый горожанин из-за антисанитарии и отсутствия лечения", - отметили в ведомстве.

На фото - умерший человек в мешке на перекрестке улиц Ломизова и Азовстальской. Такие случаи в городе не единичны.

Оккупанты заявляют о 17 случаях острой кишечной инфекции в Мариуполе. Из них – половина у детей. Однако в горсовете отметили, что на самом деле ситуация гораздо хуже.

"Учитывая почти полное отсутствие медицинской помощи, за неделю в Мариуполе умирает более 30 человек. Это больше чем в полумиллионном Мариуполе до начала войны. Из-за антисанитарии и загрязнения подземных вод, рек в городе также сохраняется опасность распространения холеры", - отметили в горсовете.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко также написал в телеграмме о высоком уровне смертности и отсутствии лечения в Мариуполе.

"Фактически в больницах мрет каждый четвертый пациент. Лекарств не хватает, цинично предлагают "купить" в аптеках, частично принадлежащих приближенным к Пушилину фирмам, частично - Тернавскому, который отдает часть прибыли криминальным структурам Иващенко (читай Петра Иванова) (экс-депутат Мариупольского городского совета - ред.)", - подчеркнул он.

Чтобы создать "нормальные" условия для раненых оккупантов, горожан размещают в коридорах медучреждений, а за неимением персонало бросают в одиночестве. Это приводит к сверхвысокой смертности. В самом худшем состоянии находятся инсулинозависимые.

"Привезенный из России эндокринолог принимает всего один раз в неделю в четверг в одной больнице. Он и "раздает" инсулин в шприцах. Поэтому везет не всем. Ситуацию совместимости, подбора инсулина вообще никто не контролирует.

Просто медицины нет в городе. Никакой, кроме иллюзорной", - заметил советник мэра.

4 августа Петр Андрющенко писал, что в Мариуполе посреди улицы лежат тела людей, упакованные в пластиковые пакеты, поскольку оккупационная "власть" отказывается хоронить их и заставляет родственников пересматривать "каталоги смерти".

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