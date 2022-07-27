В Мариуполе жители снесенных россиянами домов живут на улице, - Андрющенко
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал, как живут на улице жители снесенных оккупантами домов
Об этом он сообщил в телеграмме .
"Мариуполь. Первые жильцы снесенного дома вынуждены устроить дом под открытым небом. Видимо именно так гауляйтеры представляют себе "маневренный жилой фонд". А если честно - здесь не хватает слов. Двадцать первый век. Центр Европы. Люди вынуждены обустраивать быт на улице просто не просто . Ярость. Просто ярость", - подчеркнул советник мэра.
- 22 июня стало известно, что в Левобережном районе Мариуполя оккупанты массово разрушают многоэтажки. Людям не позволяют забрать вещи, сами россияне мародерят.
- 25 июня Петр Андрющенко рассказал, что Мариуполе россияне распространяют фейковый список домов для сноса, чтобы вернуть людей в город и использовать в качестве рабочей силы
- Кафиры анонсировали снос домов в Мариуполе с 1 июля.
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