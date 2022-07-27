Об этом он сообщил в телеграмме .

"Мариуполь. Первые жильцы снесенного дома вынуждены устроить дом под открытым небом. Видимо именно так гауляйтеры представляют себе "маневренный жилой фонд". А если честно - здесь не хватает слов. Двадцать первый век. Центр Европы. Люди вынуждены обустраивать быт на улице просто не просто . Ярость. Просто ярость", - подчеркнул советник мэра.

22 июня стало известно, что в Левобережном районе Мариуполя оккупанты массово разрушают многоэтажки. Людям не позволяют забрать вещи, сами россияне мародерят.

25 июня Петр Андрющенко рассказал, что Мариуполе россияне распространяют фейковый список домов для сноса, чтобы вернуть людей в город и использовать в качестве рабочей силы

Кафиры анонсировали снос домов в Мариуполе с 1 июля.

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