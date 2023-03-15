В Мариуполе заметили военную технику россиян с новыми метками

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Теперь - круг в прямоугольнике. Техника с подобной маркировкой двигалась через город в сторону Новоазовска и дальше на север области. Раньше подобной маркировки в городе не замечено", - пишет Андрющенко.