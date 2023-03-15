В Мариуполе заметили военную технику россиян с новыми метками
Сегодня, 15 марта, в Мариуполе заметили новые метки на военной технике российских окупантов
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Теперь - круг в прямоугольнике. Техника с подобной маркировкой двигалась через город в сторону Новоазовска и дальше на север области. Раньше подобной маркировки в городе не замечено", - пишет Андрющенко.
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