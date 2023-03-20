В Мариуполе заметили колонну грузовиков "гуманитарной миссии" с флагами Дагестана и Армении
В воскресенье, 19 марта, во временно оккупированном Мариуполе зафиксировали колонну из четырех тентованных грузовиков с флагами Армении и Дагестана и надписью "Гуманитарная миссия"
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Он отметил, что колонна направлялась по проспекту Металлургов в сторону Ильича. Ее сопровождал конвой с проблесковыми маячками и флагами террористической организации ДНР.
Андрющенко добавил, что в районе моста через Кальмиус по проспекту Металлургов поставили блокпост с дежурством Росгвардии и автозаками белого цвета. Также зафиксированы военные перемещения: пять грузовиков с боекомплектами и 17 грузовиков с живой силой проехали через центр города в направлении Мангуша. Увеличилось в центре тягачей с танками.
- 19 марта российские государственные информагентства утверждают , что президент РФ Владимир Путин совершил "рабочую поездку" во временно оккупированный Мариуполь.
- В тот же день в Минобороны Украины заявили , что ночной визит Путина был вызван не только вопросом безопасности, но и попытками диктатора скрыть настоящее состояние города.
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