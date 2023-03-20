В Мариуполе заметили колонну грузовиков "гуманитарной миссии" с флагами Дагестана и Армении

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он отметил, что колонна направлялась по проспекту Металлургов в сторону Ильича. Ее сопровождал конвой с проблесковыми маячками и флагами террористической организации ДНР.

Андрющенко добавил, что в районе моста через Кальмиус по проспекту Металлургов поставили блокпост с дежурством Росгвардии и автозаками белого цвета. Также зафиксированы военные перемещения: пять грузовиков с боекомплектами и 17 грузовиков с живой силой проехали через центр города в направлении Мангуша. Увеличилось в центре тягачей с танками.