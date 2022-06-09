В Мариуполе захватчики сносят обстрелянные дома вместе с телами погибших, - советник мэра
В Мариуполе россияне окончательно сносят обстрелянные ими дома и не ищут под завалами тел погибших, а вывозят их вместе с мусором
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме .
"Мариуполь. Оккупанты окончательно перешли на практику сноса домов и отказа от поиска тел погибших под завалами. Левобережный район. Район улиц Московская и Владимирская. Район больше всего пострадал от обстрелов российских "градов" в конце февраля - начале марта", - отметил он.
Люди не имели возможности уехать в безопасный в то время центр города. По словам советника мэра, уже невозможно будет узнать, сколько мариупольцев погибло до сих пор находится под этими завалами.
"Вместе с мусором они будут похоронены на Левобережном мусоросборном полигоне. Нет слов. Только ярость", - подчеркнул Петр Андрющенко.
- 4 июня писали, что в Мариуполе россияне сносят обстрелянные дома , а тела погибших жителей вывозят на мусорный полигон, чтобы уничтожить доказательства убийства ими гражданских.
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