В Мариуполе захватчики обстреляли общежитие для переселенцев с Востока Украины
1 марта в Мариуполе Донецкой области россияне обстреляли общежитие для переселенцев из зоны ООС
Об этом информирует Мариупольский горсовет.
Общежитие построили, когда в 2014-2015 годах в Мариуполь из-за российско-украинской войны стали переезжать десятки тысяч людей из Донецка, Горловки, Луганска, Макеевки.
"Сегодня обстрел российских фашистов разрушил мирное убежище переселенцев.
Просто нет слов. Оккупанты, гореть вам в аду!" - говорят в горсовете.
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