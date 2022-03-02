В Мариуполе захватчики обстреляли общежитие для переселенцев с Востока Украины

Об этом информирует Мариупольский горсовет.



Общежитие построили, когда в 2014-2015 годах в Мариуполь из-за российско-украинской войны стали переезжать десятки тысяч людей из Донецка, Горловки, Луганска, Макеевки.



"Сегодня обстрел российских фашистов разрушил мирное убежище переселенцев.

Просто нет слов. Оккупанты, гореть вам в аду!" - говорят в горсовете.

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