В Мариуполе захватчики массово сносят многоэтажки
Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики массово сносят поврежденные многоэтажки, чтобы скрыть следы военных преступлений
Об этом в telegram-канале сообщает Мариупольский городской совет.
"Россияне массово сносят многоэтажки в городе. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки от компании Maxar Technologies. Дома, где мы когда-то мирно жили, становятся 100% руинами. Их в прямом смысле стирают с земли", - отметил городской совет Мариуполя.
По информации мэрии, во время осады от обстрелов россиян пострадали 2 257 многоквартирных домов.
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"То есть 90% всего жилого фонда. В общей сложности уничтожено более 50% многоэтажек, а это 1 356 домов", - уточняют в городском совете.
Также отмечается, что захватчики на этом не останавливаются, разрушение построек они продолжают и хоронят следы военных преступлений.
- Ранее Андрющенко рассказал, что в оккупированном Мариуполе россияне режут завод "Азовсталь" на металлолом и, чтобы переплавлять его на металлопродукцию, хотят запустить предприятие "АзовЭлектроСталь".
- 30 ноября советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в Мариупольском районе нет еды и денег, чтобы ее купить, поэтому люди вынуждены жить на "гуманитарку" которой не хватает на всех.
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