Об этом в telegram-канале сообщает Мариупольский городской совет.

"Россияне массово сносят многоэтажки в городе. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки от компании Maxar Technologies. Дома, где мы когда-то мирно жили, становятся 100% руинами. Их в прямом смысле стирают с земли", - отметил городской совет Мариуполя.

По информации мэрии, во время осады от обстрелов россиян пострадали 2 257 многоквартирных домов.

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"То есть 90% всего жилого фонда. В общей сложности уничтожено более 50% многоэтажек, а это 1 356 домов", - уточняют в городском совете.

Также отмечается, что захватчики на этом не останавливаются, разрушение построек они продолжают и хоронят следы военных преступлений.