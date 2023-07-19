В Мариуполе загорелось здание Украинского дома
Вечером среды, 19 июля, во временно оккупированном Мариуполе произошел пожар
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Информация о пожаре появилась после 22:00. В центре Мариуполя горит здание Украинского дома (прим. – прежнее название ДК "Металлургов"). Детали уточняются.
Андрющенко отметил, что здание горит уже во второй раз во время оккупации Мариуполя.
- 17 июля депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин сообщил, что после удара по Крымскому мосту со стороны Ростовской области в сторону временно оккупированного Мариуполя наблюдаются автомобильные пробки.
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