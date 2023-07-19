В Мариуполе загорелось здание Украинского дома

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Информация о пожаре появилась после 22:00. В центре Мариуполя горит здание Украинского дома (прим. – прежнее название ДК "Металлургов"). Детали уточняются.

Андрющенко отметил, что здание горит уже во второй раз во время оккупации Мариуполя.