В Мариуполе зафиксировали новые отметки на военной технике россиян
Российские террористы начали наносить на военную технику новые отметки
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Фиксируем использование новых отметок окупантов в последних колоннах. Треугольник поверх "Z". К тому же большинство колонна имело отметку “V” или вообще без отметок. Круг в треугольнике не наблюдается с начала зимы", - пишет Андрющенко.
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