В Мариуполе зафиксировали движение военной техники в сторону Волновахи и Бердянска
В среду, 19 апреля, в Мариуполе зафиксировали движение военной техники россиян в направлении Бердянска и Волновахи
Видео в телеграмме опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Продолжается тенденция перемещения небольшого количества окупантов и легкой техники через Мариуполь в сторону Новоазовска и дальше на север в направлении Волновахи", - пишет Андрющенко.
Также зафиксировано движение танков Т-72 через центр Мариуполя в сторону Мангуша и дальше в направлении Бердянска.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.47
Покупка 37.47Продажа 38.24
-
EUR
Покупка 40.69Продажа 41.65
- Актуальное
- Важное