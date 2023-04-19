В Мариуполе зафиксировали движение военной техники в сторону Волновахи и Бердянска

Видео в телеграмме опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Продолжается тенденция перемещения небольшого количества окупантов и легкой техники через Мариуполь в сторону Новоазовска и дальше на север в направлении Волновахи", - пишет Андрющенко.

Также зафиксировано движение танков Т-72 через центр Мариуполя в сторону Мангуша и дальше в направлении Бердянска.