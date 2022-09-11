Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в телеграмме .

"Фиксуем движение техники. 8:30 колонна - 12 грузовиков с БК, отметка V, по бул. Шевченко в сторону Метро на выезд из Мариуполя. Ориентировочно в сторону Никольского", - подчеркнул он.

9 сентября Петр Андрющенко рассказал, что в Мангуше вблизи Мариуполя российские захватчики формируют колонны военной техники и отправляют ее в сторону Бердянска.

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