В Мариуполе зафиксировали движение российской военной техники на выезд из города
В оккупированном Мариуполе утром 11 сентября зафиксировали движение военной техники оккупантов на выезд из города в сторону Никольского
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в телеграмме .
"Фиксуем движение техники. 8:30 колонна - 12 грузовиков с БК, отметка V, по бул. Шевченко в сторону Метро на выезд из Мариуполя. Ориентировочно в сторону Никольского", - подчеркнул он.
- 9 сентября Петр Андрющенко рассказал, что в Мангуше вблизи Мариуполя российские захватчики формируют колонны военной техники и отправляют ее в сторону Бердянска.
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