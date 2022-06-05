Об этом информирует в телеграмме советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Для получения питьевой воды теперь должен записаться в очередь. Очередь от двух дней. То есть теперь питьевая вода в лучшем случае раз в два дня. Основная причина - падение уровня воды в природных источниках забора воду", - пишет советник мэра.



По его словам, очереди расписаны не менее двух дней. К тому же прогнозируют дальнейшее сокращение поставок воды из-за летней жары.



Выдача гуманитарки тоже сократилась: "Гуманитарная помощь от оккупантов уже сокращена. Теперь она выдается исключительно людям пенсионного возраста. Всем другим исключительно из-за "работы". Практика еда за работу возобновилась".



Также местных вынуждают "помогать" в фильтрации.



"Молодежь заставляют записываться в "дружины" и помогать мобильным патрулям в фильтрационных мероприятиях. За отказ угрожают мобилизацией в армию "ДНР". Мариуполь целенаправленно и планомерно превращают в гетто для украинцев", - добавил Андрющенко.

Самопровозглашенные оккупационные власти Мариуполя приняли решение усилить "фильтрацию" и внедрить более жестокие меры по поиску украинских активистов, выезд из города запретили.

18 мая мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что оккупанты хаотично пытаются восстановить водоснабжение в Мариуполе, но без полноценной системы водоотвода, что угрожает экологической катастрофой.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что угроза эпидемии в городе превращается в реальность с каждой грозой, но в то же время оккупанты продолжают игнорировать санитарные вызовы и занимаются исключительно формированием "хороших фото".

По словам омбудсмана Людмилы Денисовой, Мариуполь находится на грани эпидемической и экологической катастроф, последствия которых будут проявляться за пределами Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb