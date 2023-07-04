Об этом сообщает Мариупольский горсовет со ссылкой на российские telegram-каналы.

Отмечается, что за последние две недели в разных районах города было найдено 8 убитых военных: шестерых из них зарезали, двоих - застрелили в затылок.

По данным горсовета, факты смертей тщательно скрывают, чтобы среди оккупантов не началась паника.

"По словам оккупантов, они видят, что мариупольцы их не любят. Поэтому есть подозрение, что это сделали местные жители", - говорится в сообщении.