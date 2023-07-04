В Мариуполе за две недели нашли убитыми 8 российских военных, - горсовет
За последние две недели в разных районах оккупированного Мариуполя Донецкой области были обнаружены тела восьми убитых российских военных
Об этом сообщает Мариупольский горсовет со ссылкой на российские telegram-каналы.
Отмечается, что за последние две недели в разных районах города было найдено 8 убитых военных: шестерых из них зарезали, двоих - застрелили в затылок.
По данным горсовета, факты смертей тщательно скрывают, чтобы среди оккупантов не началась паника.
"По словам оккупантов, они видят, что мариупольцы их не любят. Поэтому есть подозрение, что это сделали местные жители", - говорится в сообщении.
- В оккупированном городе россияне начали выселять из уцелевших квартир людей, потерявших документы на жилье, чтобы разместить там своих военных.
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