Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме .

"Мариуполь. Прямо сейчас. пр. Мира в раоне дома 83 высадился "десант" российских оккупантов. Четыре КамАЗа. Из разговоров - очередные "мобилизованные" в состоянии перебрасывания на фронт", - подчеркнул он.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране .

22 сентября стало известно, что в закрытом пункте указа президента России Владимира Путина говорится о мобилизации до одного миллиона человек.

В ГУР отметили, что еще в мае РФ приступила к скрытой мобилизации россиян.

Также украинская разведка рассказывает , что, несмотря на публичные заявления мэра Москвы Сергея Собянина о завершении "долевой мобилизации", продолжается вручение повесток по месту жительства и работы.

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