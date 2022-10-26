В Мариуполе высадился десант из мобилизованных оккупантов, - советник мэра
В временно оккупированный Мариуполь прибыли четыре КамАЗа с мобилизованными россиянами
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме .
"Мариуполь. Прямо сейчас. пр. Мира в раоне дома 83 высадился "десант" российских оккупантов. Четыре КамАЗа. Из разговоров - очередные "мобилизованные" в состоянии перебрасывания на фронт", - подчеркнул он.
- 22 сентября стало известно, что в закрытом пункте указа президента России Владимира Путина говорится о мобилизации до одного миллиона человек.
- В ГУР отметили, что еще в мае РФ приступила к скрытой мобилизации россиян.
- Также украинская разведка рассказывает , что, несмотря на публичные заявления мэра Москвы Сергея Собянина о завершении "долевой мобилизации", продолжается вручение повесток по месту жительства и работы.
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