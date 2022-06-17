В Мариуполе вспышка инфекций: 100 тыс. горожан держат в гетто
В Мариуполе вспышка инфекций может привести к тысячам смертей, оккупанты держат 100 тыс. горожан в гетто
Об этом сообщил Мариупольский горсовет в телеграмме .
"В Мариуполе вспышка инфекций. Оккупанты начали ограничивать военные поселения от жителей города, чтобы как-то уберечь свои собственные жизни", - говорится в сообщении.
По словам мэра Вадима Бойченко, город находится на пороге вспышек холеры и дизентерии. Оккупанты закрыли Мариуполь на карантин и ограничили доступ к реке и морю.
"В городе тысячи стихийных захоронений, нет канализации. Сейчас повышается температура воздуха и начинаются дожди. Вся размытая почва попадает в реки, колодцы, колодцы и источники, откуда люди берут воду. Это может привести к тысячам смертей мариупольцев. 100 тыс. жителей просто держат в гетто. Подавляющее большинство из которых – пенсионеры. Они хотят, но не могут уехать", - подчеркнул мэр.
Вадим Бойченко отметил, что россияне и коллаборанты не принимают действенные меры, ведь больницы разрушены, а уцелевшее медицинское оборудование вывезли в временно оккупированный Донецк.
"Единственное, что они пытаются сделать - это спасти собственные жизни, а к мариупольцам им нет никакого дела", - добавил мэр.
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