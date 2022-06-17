Об этом сообщил Мариупольский горсовет в телеграмме .

"В Мариуполе вспышка инфекций. Оккупанты начали ограничивать военные поселения от жителей города, чтобы как-то уберечь свои собственные жизни", - говорится в сообщении.

По словам мэра Вадима Бойченко, город находится на пороге вспышек холеры и дизентерии. Оккупанты закрыли Мариуполь на карантин и ограничили доступ к реке и морю.

"В городе тысячи стихийных захоронений, нет канализации. Сейчас повышается температура воздуха и начинаются дожди. Вся размытая почва попадает в реки, колодцы, колодцы и источники, откуда люди берут воду. Это может привести к тысячам смертей мариупольцев. 100 тыс. жителей просто держат в гетто. Подавляющее большинство из которых – пенсионеры. Они хотят, но не могут уехать", - подчеркнул мэр.

Вадим Бойченко отметил, что россияне и коллаборанты не принимают действенные меры, ведь больницы разрушены, а уцелевшее медицинское оборудование вывезли в временно оккупированный Донецк.

"Единственное, что они пытаются сделать - это спасти собственные жизни, а к мариупольцам им нет никакого дела", - добавил мэр.

23 мая советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что угроза эпидемии в городе превращается в реальность с каждой грозой.

7 июня Владимир Могильный, глава Центральной районной администрации в Мариупольском горсовете рассказал , что оккупанты в Мариуполе создали наиболее благоприятные условия для распространения инфекционных болезней.

11 июня стало известно, что кафиры Мариуполя срочно начали готовить инфекционное отделение.

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