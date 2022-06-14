Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Если действовать по правилам оккупационных властей, ты должен дождаться "прокурора" и "следователя", которые проведут осмотр тела при эксгумации. Затем поехать на опознание трупа в Донецк на судмедэкспертизу. Только потом – захоронение в отведенном месте.

Все это – эксгумацию, доставку тела погибшего в Донецк, захоронение ты должен заплатить за свой счет. Единственное что бесплатное – приезд "прокурора и следователя".

Поэтому импровизированные кладбища в городе растут. А те, кто решил перезахоронить, везут труп в Мангуш, где за взятку "добрые коллаборанты" закрывают глаза на процедуру и позволяют похоронить в братской могиле", – пишет Андрющенко.

Напомним, 13 июня Андрющенко сообщил, что оккупанты готовятся аннексировать Мариуполь и Донецкую область до 1 сентября.

Заммэра Мариуполя Орлов в эфире Еспресо отметил, что пока город находится под угрозой распространения холеры, захватчики дерзко грабят Мариуполь.

11 июня российские оккупанты в Мариуполе переименовали площадь Свободы и мира в Ленина, а также вывесили российский флаг.

Он отмечает, что издевательство над мариупольцами не прекратилось после окончания бомбардировок, а просто приняло другие формы. Мариуполь, по мнению мэра, окончательно превратился в гетто для украинцев.