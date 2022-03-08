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Война с Россией: хроника
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"В Мариуполе впервые от обезвоживания умер ребенок": Зеленский требует от стран-партнеров закрыть небо от бомбящей мирные города РФ

8 мартa, 2022 вторник
12:06
война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Мариуполе от обезвоживания умер ребенок и обратился к странам-партнерам с требованием закрыть небо над Украиной

Об этом он сказал на брифинге, передает Еспресо.TV.

"В Мариуполе впервые за десятки лет, пожалуй, впервые со времен вторжения нацистов от обезвоживания умер ребенок. Услышьте меня, сегодня, уважаемые партнеры, от обезвоживания умер ребенок, в 2022 году", - сказал Зеленский.

Он добавил, что украинцы борются уже 13-й день.

"Уничтожаем оккупантов повсюду, где можем, но есть небо. Сотни российских крылатых ракет, сотни боевых самолетов оккупантов, сотни вертолётов – да, мы их уничтожаем. Россия за прошедшие 30 лет не потеряла столько авиационной техники, сколько за эти 13 дней в Украине" , – подчеркнул президент.

По его словам, у РФ еще достаточно машин для убийства, ракет для террора и 500-килограммовых бомб.

"Чтобы сбрасывать их на нас - на обычных людей, на Чернигов, на Киев, Одессу и Харьков, Полтаву и Житомир, на десятки и десятки украинских городов, на миллионы мирных украинских людей. 13 дней, когда мы слышим только обещания, 13 дней, когда нам говорят, что вот-вот будет помощь в небе, будут самолеты, нам их передадут", - заявил Зеленский.

Он заявил, что вина за смерть людей от авиаударов в Украине – в РФ, на тех, кто издает и выполняет эти приказы.

"Вина - на оккупантах, но ответственность за это и на тех, кто уже 13 дней не может принять, где-то там, на Западе, где-то там в кабинетах, очевидно необходимое решение. На тех, кто до сих пор не обезопасил украинское небо от российских убийц, кто не спас украинские города от авиаударов, хотя может", – резюмировал президент.

  • Напомним, 4 марта президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на саммит НАТО, где было принято решение не делать беспилотную зону над территорией Украины.

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