В Мариуполе возможны провокации с использованием символики Нацгвардии, – МВД
В Министерстве внутренних дел предупреждают о провокациях в Мариуполе с использованием символики Национальной гвардии
Об этом информирует пресс-служба МВД.
"Информируем международных представителей, дипломатические представительства и консульства по поводу вероятных провокаций в городе Мариуполе с использованием символики полка Нацгвардии Украины", - говорится в сообщении.
Отмечают, что в ходе активной фазы боевых действий указанное подразделение выполняет задачи по обороне города совместно с военнослужащими Вооруженных Сил Украины и никоим образом не вовлекается в сопровождение каких-либо дипломатических делегаций, представительств, консульств или международных миссий.
- Напомним, Россия может использовать дипфейк, чтобы объявить о якобы капитуляции Украины.
- Добавим, Российская Федерация начала создание фейковых страниц украинских боевых частей. Страницы враг ведет на украинском.
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