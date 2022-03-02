В Мариуполе возможны провокации с использованием символики Нацгвардии, – МВД

Об этом информирует пресс-служба МВД.

"Информируем международных представителей, дипломатические представительства и консульства по поводу вероятных провокаций в городе Мариуполе с использованием символики полка Нацгвардии Украины", - говорится в сообщении.

Отмечают, что в ходе активной фазы боевых действий указанное подразделение выполняет задачи по обороне города совместно с военнослужащими Вооруженных Сил Украины и никоим образом не вовлекается в сопровождение каких-либо дипломатических делегаций, представительств, консульств или международных миссий.

Напомним, Россия может использовать дипфейк, чтобы объявить о якобы капитуляции Украины.

Добавим, Российская Федерация начала создание фейковых страниц украинских боевых частей. Страницы враг ведет на украинском.