Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в телеграме.

"Мариуполь. Окпуанты почти закончили монтаж сцены для устройства шабаша на фоне руин Драматического театра. Сегодня здесь оккупанты будут танцевать на костях погибших. Буквально. Без преувеличений", - подчеркнул он.