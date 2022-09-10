В Мариуполе возле уничтоженного драмтеатра россияне устанавливают сцену и планируют проводить концерт, - Андрющенко
В Мариуполе захватчики заканчивают монтировать сцену возле развалин уничтоженного ими же драмтеатра и планируют проводить концерт
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в телеграме.
"Мариуполь. Окпуанты почти закончили монтаж сцены для устройства шабаша на фоне руин Драматического театра. Сегодня здесь оккупанты будут танцевать на костях погибших. Буквально. Без преувеличений", - подчеркнул он.
- 16 марта 2022 года россияне сбросили мощную бомбу на Драматический театр Мариуполя, в бомбоубежище которого было 1000 человек.
- 23 марта 2022 года стало известно, что в Мариуполе россияне уничтожают доказательства убийства гражданских в укрытии под Драматическим театром.
- 20 мая 2022 года советник мэра Мариуполя сообщил, что россияне завершили разбор завалов Драмтеатра в Мариуполе, теперь определить количество погибших невозможно.
- 30 июня международная организация Amnesty International, расследовавшая уничтожение Мариупольского драматического театра, пришла к выводу, что кафиры осознанно сбросили бомбу на театр, зная, что там скрываются сотни мирных жителей.
- По состоянию на 24 июля РФ готовит расследование о событиях в Мариупольском драмтеатре.
- 24 июля Центр противодействия дезинформации сообщил, что россияне распространяют новые фейки об авиаударе по драмтеатру в Мариуполе, однако британские правозащитники их опровергают.
- 18 августа в Мариуполе оккупанты начали восстанавливать разрушенный ими драмтеатр.
- 30 августа Петр Андрющенко сообщил, что труппа уничтоженного россиянами драмтеатра Мариуполя планирует представления в городе и тур по России, организованный Росконцертом.
- 31 августа российская певица Надежда Бабкина вместе с ансамблем дала концерт в Мариуполе и сфотографировалась у уничтоженного россиянами драмтеатра.
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