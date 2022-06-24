В Мариуполе войска РФ готовятся к контрнаступлению ВСУ и планируют использовать горожан как живой щит
В Мариуполе россияне готовятся к контрнаступлению ВСУ и строят укрепления под видом домов, чтобы использовать людей как живой щит
Об этом сообщил Мариупольский горсовет в телеграмме .
"Без лишнего разглашения кафиры начали строить якобы жилые дома. Работы идут в северо-западной части, почти на границе территории города. То есть именно с ориентировочного направления контрнаступления ВСУ", - отметил мэр города Вадим Бойченко.
По информации от мариупольцев, сразу за сооружениями россияне роют окопы и ставят технику.
"А людей не выпускают из города, чтобы потом прикрываться мирными жителями", - подчеркнул мэр.
- 22 июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что кафиры одновременно строят в городе модульные дома и фортификации, прикрывая линию обороны живым щитом.
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