Об этом сообщил Мариупольский горсовет в телеграмме .

"Без лишнего разглашения кафиры начали строить якобы жилые дома. Работы идут в северо-западной части, почти на границе территории города. То есть именно с ориентировочного направления контрнаступления ВСУ", - отметил мэр города Вадим Бойченко.

По информации от мариупольцев, сразу за сооружениями россияне роют окопы и ставят технику.

"А людей не выпускают из города, чтобы потом прикрываться мирными жителями", - подчеркнул мэр.