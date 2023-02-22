В Мариуполе во второй раз за сутки прогремела серия взрывов, работала вражеская ПВО, - Андрющенко
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о серии взрывов в городе и его районе: работала российская ПВО, есть попадания во вражеский склад
Об этом Петр Андрющенко проинформировал в телеграме.
В 10:06 советник мэра сообщил, что во временно оккупированном Мариуполе включили сирены и раздался мощный взрыв: работала российская ПВО.
Через полчаса Петр Андрющенко написал про еще один взрыв, а в 10:54 сообщил о серии взрывов в дачных поселках перед смт Талаковка в Мариупольском районе.
Впоследствии он подтвердил поражение третьего склада в порту на 18-м причале.
"Порт, 18-й причал, склад 3 - прилет подтверждаем (смайл – танцующий на могилах русни)", - написал он.
Советник мэра подтвердил : "Это лучший день в жизни с 24 февраля. Безусловно".
- Напомним, во временно оккупированном Мариуполе вечером 21 февраля раздалось 11 взрывов: горсовет подтвердил уничтожение склада БК оккупантов.
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