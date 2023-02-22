Об этом Петр Андрющенко проинформировал в телеграме.

В 10:06 советник мэра сообщил, что во временно оккупированном Мариуполе включили сирены и раздался мощный взрыв: работала российская ПВО.

Через полчаса Петр Андрющенко написал про еще один взрыв, а в 10:54 сообщил о серии взрывов в дачных поселках перед смт Талаковка в Мариупольском районе.

Впоследствии он подтвердил поражение третьего склада в порту на 18-м причале.

"Порт, 18-й причал, склад 3 - прилет подтверждаем (смайл – танцующий на могилах русни)", - написал он.

Советник мэра подтвердил : "Это лучший день в жизни с 24 февраля. Безусловно".