В Мариуполе вакцинированным пенсионерам будут выдавать продуктовые наборы

Несмотря на высокий процент вакцинированных жителей города, количество прививавшихся хотя бы одной дозой вакцины пенсионеров достигло лишь 7%. Об этом заявил мэр Вадим Бойченко, передает Еспресо.TV .



Чтобы мотивировать мариупольцев почтенного возраста к вакцинации, после прививки пенсионерам будут выдавать продуктовые корзины как благодарность за ответственную позицию.



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"Остановить рост заболеваемости можно только одним способом - вакцинировавшись. Так мы сможем вернуться к нормальной жизни и защитить наших пенсионеров от болезни. Я обращаюсь к молодым жителям Мариуполя и прошу их, чтобы они помогли вакцинироваться своим родителям, бабушкам и дедушкам", - сказал Вадим Бойченко.



Невакцинированные пенсионеры при этом теряют право бесплатного пользования коммунальным общественным транспортом, отметил мэр.



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