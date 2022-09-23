В Мариуполе в школе взорвался снаряд, ранены дети, - горсовет
В Мариуполе в школе №45 взорвался снаряд, в результате чего начался пожар
Об этом сообщает в Telegram пресс-служба горсовета Мариуполя.
В результате взрыва получили ранения дети.
"Пожар в школе №45 из-за детонации снаряда. Это случилось, когда туда полезли дети. Дети ранены, их состояние не известно", - говорится в сообщении.
В горсовете взрыв назвали следствием небрежности оккупантов, которые не уделили внимания качественному разминированию.
"Россия продолжает убивать наших детей. Такое "качество" разминирования, потому что им безразлично безопасность мариупольцев. Они не считают их за людей", - заявили в горсовете Мариуполя.
- Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко предупредил, что оккупанты могут готовить провокации с использованием школ и призвал держать детей дома.
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