В Мариуполе в результате преступных действий российской армии погибли более 10 тыс. мирных жителей, - мэр

Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко в интервью Associated Press.



Мэр портового города Мариуполь заявил в понедельник, что в осаде города Россией погибли более 10 тысяч мирных жителей.

Бойченко также отметил, что количество погибших может превысить 20 тысяч, поскольку "улицы Мариуполя устланы телами погибших".



Кроме того, мэр обвинил российские войска в том, что они несколько недель блокировали гуманитарные конвои, пытаясь скрыть бойню в городе от внешнего мира.



Бойченко также рассказал, что россияне привезли в Мариуполь передвижное кремационное оборудование для утилизации трупов жертв блокады. Оккупанты также вывезли многие тела в огромный торговый центр, где есть складские помещения и холодильники.



"Мобильные крематории приехали в виде грузовиков: открываешь, а внутри труба и эти тела сжигают", – рассказывает мэр.



По его словам, в Мариуполе около 120 тысяч мирных жителей остро нуждаются в пище и воде. Теплоснабжение и мобильная связь отсутствуют.

Кроме того, из города выпускают только тех жителей, которые прошли российские "фильтрационные лагеря".



Украинские официальные лица утверждают, что российские войска изымают паспорта у украинских граждан, а затем перемещают их в "фильтрационные лагеря" на контролируемом сепаратистами востоке Украины. После этого украинцев отправляют в отдаленные регионы России.



Бойченко заявил в понедельник, что для тех, кто не прошел "фильтрацию", организованы импровизированные тюрьмы.

Всего по меньшей мере 33 тысяч человек вывезли в Россию или на сепаратистскую территорию Украины.

Напомним, что по состоянию на 12 апреля войска РФ перебазируют авиацию на аэродромы у восточных границ Украины , будут пытаться взять под контроль Мариуполь, Попасную и вести наступление в направлении Курахово.