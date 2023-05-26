В Мариуполе в районе Азовстали прогремели два взрыва, - советник мэра
Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области вечером 26 мая произошли два взрыва. По предварительным данным, попадание в районе Азовстали
Об этом сообщили в Мариупольском городском совете и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко .
"Два мощных взрыва в районе Азовстали. Поднимается дым. Жестко прилетело. К тому же над Никольским зафиксирована неудачная работа ПВО", - написал Андрющенко.
"В Мариуполе взрыв! Предварительно известно о попадании в районе Азовстали, там большой столб дыма", - написали в городском совете.
- Вечером пятницы, 19 мая, стало известно, что в пригороде Мариуполя и районе аэропорта произошел хлопок .
- После взрывов, произошедших накануне в Мариуполе, российские захватчики перемещаются в город Новоазовск, расположенный на побережье Азовского моря, к востоку от Мариуполя.
- В результате взрывов в Мариуполе погибли 24 российских военнослужащих, еще 37 получили ранения разной степени тяжести.
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