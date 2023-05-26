Об этом сообщили в Мариупольском городском совете и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко .

"Два мощных взрыва в районе Азовстали. Поднимается дым. Жестко прилетело. К тому же над Никольским зафиксирована неудачная работа ПВО", - написал Андрющенко.

"В Мариуполе взрыв! Предварительно известно о попадании в районе Азовстали, там большой столб дыма", - написали в городском совете.