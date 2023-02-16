В Мариуполе в армию РФ набирают бездомных и алкоголиков, — Генштаб

Об этом говорится в вечерней сводке за 16 февраля.

"Во временно занятом врагом Мариуполе российские захватчики проводят мероприятия по "мобилизации" отдельных представителей общества. Отныне бездомных, а также лиц с алкогольной или наркотической зависимостью забирают во вражеское войско", - говорится в сообщении.

Также псевдоадминистрация города Голая Пристань Херсонской области заставляет местных переоформлять имущество по российскому законодательству. По словам Генштаба, оккупанты распространяют информацию, что граждане Украины, которые не выполнят требований россиян до мая этого года, будут депортированы в РФ.

Авиация ВСУ в течение суток нанесла 13 ударов по местам сосредоточения оккупантов

Также, один удар украинская авиация нанесла по ЗРК врага.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы, артиллерийское подразделение на огневой позиции, склад боеприпасов и 2 других важных объекта захватчиков.

Россияне запустили по территории Украины 36 ракет, 16 из них были сбиты

Также, враг нанес 12 авиационных ударов и совершил более 10 обстрелов из РСЗО, есть раненые и погибшие среди гражданского населения.

Основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать определенные подразделения в приграничных с Украиной районах, однако его наступательные группировки не обнаружены.

В течение суток вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Поповка, Бачевск и Партизанское Сумской области, а также Ветеринарное, Гранов и Вовчанск Харьковской области. Кроме того, противник нанес с территории РФ удар из вооружения вертолета по населенному пункту Уды Харьковской области.

На других направлениях ситуация такова:

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы населенных пунктов Дворичная и Гряниковка Харьковской области; Стельмаховка, Невское и Червонопопивка Луганской области и Берестово Донецкой области.

противник совершил обстрелы населенных пунктов Дворичная и Гряниковка Харьковской области; Стельмаховка, Невское и Червонопопивка Луганской области и Берестово Донецкой области. На Бахмутском направлении обстрелам подверглись Спорное, Выемка, Белогоровка, Веселое, Раздолевка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино и Курдюмовка.

обстрелам подверглись Спорное, Выемка, Белогоровка, Веселое, Раздолевка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино и Курдюмовка. На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка, Времовка и Нескучное Донецкой области.

противник совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка, Времовка и Нескучное Донецкой области. На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Зеленое поле Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Зализнычное, Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка и Каменское Запорожской области.

огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Зеленое поле Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Зализнычное, Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка и Каменское Запорожской области. На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня снова пострадали Змиевка, Токаревка, Антоновка и Херсон, пострадали мирные люди.

В результате очередного обмена в Украину вернулся 101 украинский пленный: 100 военных и 1 гражданский.