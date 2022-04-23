В Мариуполе в 11:00 должна начаться эвакуация в Запорожье
В субботу, 23 апреля, планируется эвакуировать гражданское население из Мариуполя в Запорожье
Об этом сообщает горсовет Мариуполя в telegram.
Отмечается, что 23 апреля в 11.00 начинается эвакуация из Мариуполя в Запорожье. Сбор и посадка людей в транспорт будут проводиться по адресам:
Женщины, дети и пожилые люди садятся в автобусы – бульвар Шевченко на кольце возле ТРЦ "Порт-Сити". Выезд колонны в 12:00 по маршруту: Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Орехов – Запорожье.
"Обращаемся к мариупольцам, которые уже выехали и сегодня находятся в безопасности. Если у вас остались родственники или знакомые в Мариуполе, пытайтесь связаться с ними всеми способами. Звоните, пишите и говорите, что есть возможность уехать в Запорожье, где безопасно", – призывали в горсовете.
- 22 апреля министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что 23 апреля в Мариуполе могут открыть гуманитарный коридор для гражданских.
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