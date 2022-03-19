В Мариуполе ужасная гуманитарная ситуация. Люди остались без света, воды и пищи, - житель Мариуполя

Об этом он рассказал в эфире "Еспресо.TV"



“В Мариуполе просто ужасная ситуация. В городе нет света, еды и воды. Люди, покидающие город, рассказывают просто ужасные вещи. Единственное, что положительно, что каждый день все больше людей смогли уехать из Мариуполя. Мир еще долго будет приходить в себя от того геноцида, который устроила РФ в городе Мариуполе”, – рассказал Вишняков.



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Вишняков сообщил, что точных данных о количестве оставшихся в Мариуполе нет. Он сообщил, что к началу эвакуации в городе оставалось около 330 тыс. человек.



“Приблизительно 40 тыс. человек смогли покинуть город. Большинство людей в городе не знают о коридорах и не имеют возможности уехать. Автобусами же до места эвакуации добраться просто невозможно.” – рассказал Вишняков.



Напомним, 18 марта в Украине 9145 человек были эвакуированы через гуманитарные коридоры.