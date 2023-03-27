Об этом сообщил в telegram-канале Мариупольского городского совета.

В Мариуполе в 08:07 в районе рынка Бахчиванджи (Приморский район, проспект Строителей) раздался взрыв. По предварительной информации, взорвался автомобиль одного из командиров окупантов.

"Мариупольское сопротивление нанесло удар в оккупированном Мариуполе, взорвав автомобиль одного из топвоенных. Подробности впоследствии", - сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.