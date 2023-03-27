В Мариуполе утром раздался взрыв: подорван автомобиль командира окупантов
В понедельник, 27 марта, в оккупированном Мариуполе Донецкой области был слышен взрыв
Об этом сообщил в telegram-канале Мариупольского городского совета.
В Мариуполе в 08:07 в районе рынка Бахчиванджи (Приморский район, проспект Строителей) раздался взрыв. По предварительной информации, взорвался автомобиль одного из командиров окупантов.
"Мариупольское сопротивление нанесло удар в оккупированном Мариуполе, взорвав автомобиль одного из топвоенных. Подробности впоследствии", - сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
- В понедельник, 27 марта, во временно захваченном Мелитополе Запорожской области вблизи казарм раздалось несколько взрывов.
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