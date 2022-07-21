В Мариуполе установили трезубец, ранее похищенный россиянами
Во временно оккупированном Мариуполе неизвестные восстановили трезубец, который убрали оккупанты
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Оккупанты убрали трезубец, но он странным образом появился на старом месте. Не иначе мариупольские ведьмы поработали. Но, это не точно. Точно только единственное: Возмездие - рядом!", - написал он.
- 19 июля глава Херсонского областного совета Александр Самойленко сообщил, что благодаря партизанам Силы обороны имеют точные координаты позиции россиян в Херсонской области.
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