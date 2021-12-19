В Мариуполе упала главная елка города

Об этом сообщил городской совет в Telegram.



"Из-за сильного ветра упал верхний сегмент главной елки Мариуполя. Подрядная организация в ближайшее время усилит конструкцию. Вскоре снова главная елка засияет новогодними огнями" - заявила пресс-служба.



Там добавили, что все другие праздничные локации: ярмарка, каток, резиденция святого Николая продолжают работу.

Видео было опубликовано на сайте издания MRPL.CITY. На видео видно, как дерево стояло, но склонилось и, не выдержав своего веса, упало на землю. Люди не пострадали.