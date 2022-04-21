В Мариуполе умер историк, писатель, краевед и кинематографист Буров, - горсовет

Об этом идет речь в телеграмм-канале Мариупольского горсовета.



Сергей Буров посвятил свою жизнь изучению Мариуполя. Также он написал книгу и был автором телепроекта "Мариуполь. Былое".



"Он жил Мариуполем и умер вместе с ним. В оккупированном и обстреливаемом. Где не только уничтожают дома, пережившие две мировые войны, но и историю и культуру нашего города. Скучаем по Сергею Бурову", - отметили в горсовете.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb