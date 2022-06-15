Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме.

По его словам, город не принял российскую оккупацию. Пассивное сопротивление из саботажа превратилось в активное.

"9 июня на Таганрогском шоссе на стоянке техники МЧС России вдруг сгорело два тягача и три больших прицепа к грузовикам. Причина названа - поджог. 11 июня накануне празднования дна России в толпе за гуманитаркой возле "Метро" неизвестный ударил ножом в спину работника МЧС . Ранение оказалось смертельным", - подчеркнул Петр Андрющенко.

Советник мэра отметил, что эти факты подтверждены, но ничего комментировать нельзя.

4 июня заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов сообщил, что МЧС России заметает следы военных преступлений в городе.

11 июня в Мариуполе трактор МЧС России взорвался на мине, трое оккупантов погибли .

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