В Мариуполе украинские партизаны сожгли технику и убили сотрудника МЧС РФ
В Мариуполе украинские партизаны сожгли 5 машин МЧС РФ, а в канун Дня России зарезали российского спасателя
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме.
По его словам, город не принял российскую оккупацию. Пассивное сопротивление из саботажа превратилось в активное.
"9 июня на Таганрогском шоссе на стоянке техники МЧС России вдруг сгорело два тягача и три больших прицепа к грузовикам. Причина названа - поджог. 11 июня накануне празднования дна России в толпе за гуманитаркой возле "Метро" неизвестный ударил ножом в спину работника МЧС . Ранение оказалось смертельным", - подчеркнул Петр Андрющенко.
Советник мэра отметил, что эти факты подтверждены, но ничего комментировать нельзя.
- 4 июня заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов сообщил, что МЧС России заметает следы военных преступлений в городе.
- 11 июня в Мариуполе трактор МЧС России взорвался на мине, трое оккупантов погибли .
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