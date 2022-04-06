В Мариуполе ухудшается гуманитарная ситуация: более 160 тыс. жителей не имеют доступа к воде, теплу и медицине, - британская разведка
В Мариуполе Донецкой области гуманитарная ситуация становится хуже, а российские оккупанты препятствуют подвозу гумпомощи
Об этом сообщило Минобороны Великобритании.
Разведка отметила, что в Мариуполе продолжаются бои, а россияне продолжают наносить авиаудары по городу.
"Гуманитарная ситуация в Мариуполе ухудшается. Более 160 тыс. человек не имеют света, связи, доступа к медицине, теплу и воде", - подчеркнули в британском Минобороны.
Оккупанты препятствуют доступу к гуманитарной помощи, чтобы заставить украинских военных сдаться.
- Напомним, разведка Великобритании считает, что Мариуполь почти наверняка является ключевой целью вторжения России .
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