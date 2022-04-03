В Мариуполе убили литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса

Об этом сообщил режиссер Виталий Манский .



"Наш друг, участник Артдокфест, литовский документалист Мантас Кведаравичюс, сегодня был убит в Мариуполе, с камерой в руках, на этой дерьмовой войне зла против всего мира", - рассказал он.



В 2015 году Мантас Кведаравичюс снял фильм "Мариуполис" о греческом поселении возле Мариуполя, жизни в городе во время кризиса. Съемки были в Мариуполе, Сартане и Широкино Донецкой области. Мировая премьера фильма состоялась в феврале 2016 года на Берлинском международном кинофестивале.

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