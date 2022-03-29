В Мариуполе тяжело ранили одного из боевиков Кадырова, подозреваемого в убийстве Немцова, - "Азов"
Руслан Геремеев "слег" уже через три дня после того, как было объявлено о его появлении в Мариуполе
Об этом в гротескной форме сообщил полк "Азов".
"В Мариуполе, после неудачного штурма пустого сгоревшего дома, тяжелые ранения получил приближенный к Кадырову полевой командир и организатор убийства Бориса Немцова Руслан Геремеев. Очевидно, этот седобородый горец во время штурма поскользнулся на бутылке, которую перед этим оставили русские солдаты и принял на себя всю огневую мощь пустых окон мариупольской многоэтажки и прикрыл своих менее опытных тиктоквоинов, спасши им жизнь и здоровье. Надеемся, что Геремеев умрет от полученных ранений и украинский дом восстановит справедливость и отомстит за Немцова, чего не смогли сделать все российские патриоты и силовики", - говорится в сообщении "Азова".
- Напомним, о прибытии в Мариуполь и "боевых успехах" Геремеева только три дня назад, 26 марта, сообщил его патрон Рамзан Кадыров.
- А уже сегодня он был вынужден посещать своего "боевого командира" в небоевых кондициях в больнице.
- Заметим, что командир роты батальона "Север" Руслан Геремеев подозревается в организации убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова в 2015 году.
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