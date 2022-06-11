В Мариуполе трактор МЧС России подорвался на мине, трое оккупантов погибли, - советник мэра

Об этом советник мэра Петр Андрющенко написал в Telegram .

"На территории возле бывшего супермаркета ОВИ на мини взорвался трактор МЧС России. Два работника МЧС оккупантов и один российский военный погибли на месте", - отметил он.

Заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов сообщил, что МЧС России заметают следы военных преступлений в городе.