В Мариуполе трактор МЧС России подорвался на мине, трое оккупантов погибли, - советник мэра
Трое россиян погибли в Мариуполе в результате подрыва трактора Министерства чрезвычайных ситуаций РФ на мине
Об этом советник мэра Петр Андрющенко написал в Telegram .
"На территории возле бывшего супермаркета ОВИ на мини взорвался трактор МЧС России. Два работника МЧС оккупантов и один российский военный погибли на месте", - отметил он.
- Заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов сообщил, что МЧС России заметают следы военных преступлений в городе.
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