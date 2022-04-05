В Мариуполе тонет обстрелянное россиянами гражданское судно под иностранным флагом

Об этом сообщает МВД Украины в telegram.

Ночью, при обстреле с моря, враг попал в гражданское судно под флагом Доминиканской Республики, находившееся возле одного из причалов.

Попадание вызвало пожар в машинном отделении, один член экипажа ранен. Капитан на международном канале морской безопасности подал сигнал SOS и сообщение:

"Внимание! Судно под флагом Доминиканской Республики было жестоко разгромлено, все разгромлено, мостик – разгромлен. Пожар в машинном. Есть раненые".

Из-за полученной пробоины судно начало тонуть, в то же время пожар охватывал все большую площадь.

Морские пограничники оказали помощь раненому и эвакуировали экипаж в безопасное место.

На судне идет пожар, оно постепенно идет под воду, проведение спасательной операции под постоянными обстрелами невозможно.

2 марта в Черном море русский корабль атаковал гражданское судно под флагом Бангладеш.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb