В Мариуполе тонет обстрелянное россиянами гражданское судно под иностранным флагом
Российские оккупанты во время очередного обстрела Мариуполя попали в гражданское судно под флагом Доминиканской Республики
Об этом сообщает МВД Украины в telegram.
Ночью, при обстреле с моря, враг попал в гражданское судно под флагом Доминиканской Республики, находившееся возле одного из причалов.
Попадание вызвало пожар в машинном отделении, один член экипажа ранен. Капитан на международном канале морской безопасности подал сигнал SOS и сообщение:
"Внимание! Судно под флагом Доминиканской Республики было жестоко разгромлено, все разгромлено, мостик – разгромлен. Пожар в машинном. Есть раненые".
Из-за полученной пробоины судно начало тонуть, в то же время пожар охватывал все большую площадь.
Морские пограничники оказали помощь раненому и эвакуировали экипаж в безопасное место.
На судне идет пожар, оно постепенно идет под воду, проведение спасательной операции под постоянными обстрелами невозможно.
-
2 марта в Черном море русский корабль атаковал гражданское судно под флагом Бангладеш.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.86
-
EUR
Покупка 32.12Продажа 32.93
- Актуальное
- Важное