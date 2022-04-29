"В Мариуполе террористический сателлит России официально украл гражданство украинского ребенка": оккупанты из "ДНР" выдали первое "свидетельство" о рождении
В Мариуполе оккупанты самопровозглашенной "Донецкой народной республики" выдали первое за месяц свидетельство о рождении ребенка
Об этом написал в своем telegram-канале советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
"Вчера в Мариуполе оккупанты выдали первое свидетельство о рождении за последний месяц. Впервые в Мариуполе террористический сателлит России официально украл гражданство нашего украинского ребенка. Вот он – русский мир во всей красе", – отметил он.
По данным, внесенным в "документ" террористической организации "ДНР", мальчик Павел Щербак родился 16 апреля, а запись акта о рождении под номером 1 была составлена 23 апреля 2022 года.
Как добавил Петр Андрющенко, до войны в Мариуполе за неделю рождалось 45-50 детей. Сейчас же через месяц родился только один ребенок.
- В результате полномасштабной войны РФ против Украины по состоянию на 29 апреля погибли 219 детей, более 298 пострадали. Россияне повредили 1556 украинских учебных заведений, из них 102 уничтожили полностью.
- 29 апреля Reuters со ссылкой на Офис президента анонсировала эвакуацию мирных жителей из Азовстали в Мариуполе. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, комментируя эту информацию, попросил подождать официальные данные.
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