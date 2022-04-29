"В Мариуполе террористический сателлит России официально украл гражданство украинского ребенка": оккупанты из "ДНР" выдали первое "свидетельство" о рождении

Об этом написал в своем telegram-канале советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Вчера в Мариуполе оккупанты выдали первое свидетельство о рождении за последний месяц. Впервые в Мариуполе террористический сателлит России официально украл гражданство нашего украинского ребенка. Вот он – русский мир во всей красе", – отметил он.

По данным, внесенным в "документ" террористической организации "ДНР", мальчик Павел Щербак родился 16 апреля, а запись акта о рождении под номером 1 была составлена 23 апреля 2022 года.

Как добавил Петр Андрющенко, до войны в Мариуполе за неделю рождалось 45-50 детей. Сейчас же через месяц родился только один ребенок.